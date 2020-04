Auf dem Gemeindegebiet von Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Wolf gesichtet worden. Das Tier war von einer Fotofalle aufgenommen worden. Das hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg bestätigt, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Dieselbe Fotofalle hatte bereits am 15. April einen Wolf aufgenommen. Ob es sich um ein und dasselbe Tier handelt, war unklar. Die Fachleute halten das aber für wahrscheinlich. Die Nutztierhalter in der Region wurden informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Pressemitteilung