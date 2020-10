Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Pforzheim haben Rettungskräfte eine tote Person gefunden. Sie befand sich in einem Zimmer im Erdgeschoss. Eine weitere Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Der Brand in dem freistehenden Haus war am Sonntag gegen 11 Uhr ausgebrochen. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.