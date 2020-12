Denhat am Sonntag einerschüttert. Das berichtet das Nachrichtenportal t-online.de am Sonntagmorgen. Das Epizentrum des Bebens lag dem Bericht zufolge in derrund 500 Kilometer östlich der Hauptstadt Ankara und erreichte eine Stärke von 5,3, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD dem Bericht nach mitteilte. Das Erdbeben habe sich in einer Tiefe von rund 16 Kilometern ereignet, hieß es zudem bei spiegel.de, das sich in seinem Bericht ebenfalls auf die AFAD berief.