In der Region rund um Albstadt hat am späten Montagabend die Erde erneut gebebt. Das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 3,4 lag nördlich von Albstadt (Zollernalbkreis), wie das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam auf seiner Webseite mitteilte. Nach einer automatisierten Berechnung des Erdbebendienstes Südwest war das Beben vermutlich im Umkreis von etwa 20 Kilometern spürbar. Nach ersten Erkenntnissen des Innenministeriums in Baden-Württemberg gabe es keine Verletzten oder Sachschäden.

Erdbeben bei Albstadt soll Stärke von 3,6 gehabt haben

Wie der Schwarzwälder Bote schreibt soll das Epizentrum des Bebens etwa sechs Kilometer nordwestlich von Ebingen verortet gewesen sein und eine etwaige Stärke von 3,6 auf der Richterskala gehabt haben. Die Newsseite bezieht sich auf Daten des Schweizerischen Erdbebendienstes. Der Landeserdbebendienst Südwest geht von einer Stärke von 3,5 und einem Epizentrum zwischen Onstmettingen und Thanheim aus.

Ganz im Norden dieser Karte ist Albstadt als Epizentrum eines weiteren Bebens vom Schweizerischen Erdbebendienst eingezeichnet.

© Foto: Screenshot; Quelle: Schweizerischer Erdbebendienst

Das Erdbeben soll, so der Bericht des Schwarzwälder Boten weiter, seine Auswirkungen wohl sogar im Umkreis von rund 40 Kilometern gezeigt haben. Selbst für Tübingen sei eine Reststärke von 2,4, in Reutlingen von 2,5 geschätzt worden.

Erdbeben in Albstadt bereits in der Nacht auf Montag

In der Gegend war es bereits in der Nacht zu Montag zu kleineren Erdbeben bei Albstadt mit einer maximalen Stärke von 2,1 gekommen. Im vergangenen November hatte die Erde bei Albstadt auch schon gebebt - damals wurde ein Wert von 3,8 gemessen.