Das Entlastungspaket der Bundesregierung wird konkret. Zum 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr wurde laut einem Medienbericht neue Details bekannt. Ab wann soll es das vergünstigte Ticket geben? Wo gilt das Ticket?

Das 9-Euro Ticket soll zum 1. Juni 2022 eingeführt werden.

eingeführt werden. Das Ticket für Bus und Bahn soll bundesweit gültig sein.

Eine regional beschränkte Gültigkeit sei unpraktikabel, zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag aus dem Verkehrsausschuss des Bundestags. Demnach ist der Bund bereit, die Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro für die dreimonatige Vergünstigung zu übernehmen.

ÖPNV Entlastungspaket: Ab wann und wo gilt das 9-Euro-Ticket?

"Das Neun-Euro-Ticket muss bundesweit gültig sein", sagte der SPD-Verkehrsexperte im Bundestag, Martin Kröber, den RND-Zeitungen. "Sonst benachteiligt es jene Pendlerinnen und Pendler, die über die Grenzen von Bundesländern und Tarifverbünden unterwegs sind." Wegen des nötigen Gesetzgebungsprozesses sei der 1. Juni der frühestmögliche Zeitpunkt.

9-Euro-Ticket wohl auch in den Sommerferien gültig

Am 18. oder 19. Mai soll der Bundestag laut Bericht über einen noch zu erarbeitenden Gesetzentwurf abstimmen, am 20. Mai der Bundesrat. Damit würden auch in den Sommerferienmonaten Juli und August Neun-Euro-Tickets verfügbar sein.

ÖPNV Entlastungspaket: Was ist, wenn man ein Jahres- oder Monatsabo hat?

Unstrittig sei inzwischen, dass Zeitkarten-Abonnenten eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und dem Neun-Euro-Ticket bekommen, zitierten die Zeitungen aus dem Verkehrsausschuss weiter. Wie diese genau ausgezahlt wird, solle den Verkehrsunternehmen überlassen werden.

9-Euro-Ticket: Gibt es eine Rückerstattung für Semestertickets?

Auch Inhaber von vergünstigten Semestertickets sollen profitieren. Kröber sagte dem RND: "Auch Studierende, die Semestertickets erworben haben, müssen in den Genuss der Rückerstattung kommen." Die Tickets sollen dem Bericht zufolge online, über die Navigator App der Deutschen Bahn und am Schalter erhältlich sein, voraussichtlich aber nicht am Automaten.

9 Euro Ticket: Das hat die Ampel-Regierung beschlossen

Die Ampel-Regierung will Bürgerinnen und Bürger ermutigen, künftig häufiger Bus und Bahn zu fahren. Da die Preise für den ÖPNV oft trotz allem teurer sind als das Auto, hat die Koalition ein besonderes billiges Ticket in Aussicht gestellt. „Der ÖPNV ist gerade in der aktuellen Situation für viele Bürgerinnen und Bürger eine notwendige, leistungsfähige und kostengünstige Alternative zum eigenen Pkw und gleichzeitig das umweltfreundlichste Verkehrsmittel neben dem Fahrrad,“ schreibt die Koalition in ihrem Beschlusspapier zum Entlastungspaket. „Deshalb führen wir für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro/Monat („9 für 90“) ein und Das Ticket wird also drei Monate lang gültig sein und insgesamt 9 Euro im Monat, also in Summe 27 Euro kosten.

Für wen ist das 9 Euro Ticket zu kaufen?

Das Ticket ist für alle Bürgerinnen und Bürger gedacht. Es kann jede Person das Ticket kaufen.

Das 9-Euro-Ticket soll für alle öffentlichen Verkehrsmittel, die im Nahverkehr operieren, gelten.

ÖPNV: Was gehört alles dazu?

Der Begriff ÖPNV steht für „Öffentlicher Personennahverkehr“. Damit sind also alle öffentlichen Verkehrsmittel gemeint, die im Nahverkehr operieren. Konkret geht es also um folgende Verkehrsmittel: