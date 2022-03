Die Strom- und Spritpreise sind in den vergangenen Wochen durch die Decke gegangen. Weltweit macht sich der Krieg in der Ukraine auf dem Energiemarkt bemerkbar. Um den hohen Energiekosten entgegenzuwirken hat die Bundesregierung gestern (24.3.2022) ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Es sieht Hilfen vor allem für Familien und Empfänger von Sozialleistungen vor. Doch was ist mit Studenten?

Mit welchen staatlichen Leistungen können sie rechnen?

können sie rechnen? Gibt es die Energiepauschale auch für Studenten?

auch für Studenten? Können sie mit dem 9-Euro-Ticket im ÖPNV fahren?

Energiekostenpauschale: Bekommen Studenten Geld vom Staat?

steigenden Energiepreise belasten Bürgerinnen und Bürger zur Zeit sehr. Familien, Rentner, Studenten – Sie alle sind gleichermaßen von den hohen Kosten für Strom und Sprit betroffen. Deshalb hat die Bundesregierung erwerbstätigen und steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürgern (in der Steuerklasse 1 bis 6) ausgezahlt werden. Diebelasten Bürgerinnen und Bürger zur Zeit sehr. Familien, Rentner, Studenten – Sie alle sind gleichermaßen von den hohen Kosten für Strom und Sprit betroffen. Deshalb hat die Bundesregierung eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro beschlossen . Sie soll einmalig allen(in der Steuerklasse 1 bis 6) ausgezahlt werden.

Steuerfreibetrag von 9984 Euro ist, bleibt abzuwarten. Ob Studenten von der staatlichen Förderung profitieren, ist indes offen. Diejenigen, die Steuern zahlen, können wohl mit dem Zuschuss von 300 Euro rechnen. Doch was mit jenen unter demist, bleibt abzuwarten. Ungewiss ist auch, ob Rentner mit der Energiekostenpauschale rechnen können.

Energiegeld für Sozialleistungsempfänger: Gehören Studenten dazu?

Grundsätzlich nein. Bei Studenten soll als staatliche Förderung das BAföG greifen, deshalb haben sie keinen Anspruch auf Sozialhilfen. Ausnahmen gibt es aber dennoch: Und zwar für all jene Studenten, die aufgrund von Beeinträchtigungen vorübergehend oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Laut dem neuen Entlastungspaket der Bundesregierung steht den Betroffenen dann eine Einmalzahlung von 100 Euro zu. Zusätzlich will die Regierung zum 1. Januar 2023 prüfen, ob die Sozialleistungen erhöht werden müssten, da die Kosten voraussichtlich langfristig steigen werden.

Entlastungspaket ÖPNV: Können Studenten für 9 Euro mit Bus und Bahn fahren?

90 Tage lang vergünstigt im öffentlichen Nahverkehr fahren können. Jegliche Fragen zum Ticket sind derweil noch ungeklärt: Zum Beispiel wie das Ticket genau funktioniert, wann es kommt und wie mit Monats- und Jahreskarten umgegangen wird. Beschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis gibt es in der Erklärung der Bundesregierung nicht. Deshalb können wohl auch Studenten mit dem Ticket Bus und Bahn nutzen. Weiter hat die Bundesregierung ein 9-Euro-Ticket beschlossen , mit dem Bürgerinnen und Bürgerkönnen. Jegliche Fragen zum Ticket sind derweil noch ungeklärt: Zum Beispiel wie das Ticket genau funktioniert, wann es kommt und wie mit Monats- und Jahreskarten umgegangen wird. Beschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis gibt es in der Erklärung der Bundesregierung nicht. Deshalb können wohl auch Studenten mit dem Ticket Bus und Bahn nutzen.

Profitieren Studenten von der Senkung der Energiesteuer?