Falsche Polizisten haben einen 80-Jährigen aus Stuttgart um Zehntausende Euro betrogen. Der Senior rief am Montag den Notruf, nachdem er aus den Medien von einem ähnlichen Tat erfahren hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Betrüger hatte den Angaben nach bereits Ende August bei dem Senior angerufen und sich als verdeckter Ermittler ausgegeben. Er behauptete, dass ein Bankmitarbeiter in Betrügereien verstrickt und das Vermögen des Mannes dadurch in Gefahr sei.

Der 80-Jährige hob daraufhin einen hohen fünfstelligen Betrag ab und übergab das Geld Anfang September in Uhingen (Kreis Göppingen) an einen Komplizen des Anrufers. Dieser gab sich ebenfalls als verdeckt ermittelnder Polizeibeamter aus.