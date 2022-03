Emmanuel Macron: Jung, charismatisch und mit einer Vision für Frankreich. So haben ihn die Franzosen beim Wahlkampf für die Präsidentschaft 2017 kennengelernt. Als Außenseiter mit einer völlig neuen Partei war ihm etwas erstaunliches gelungen, als er gewählt wurde. Seine Präsidentschaft ist aber nicht einfach gewesen, seine Zustimmungswerte haben eine Berg- und Talfahrt durchgemacht. Jetzt steht Macron wieder zur Wahl und hofft auf eine zweite Amtszeit.

Wer ist der Mann an der Spitze der französischen Regierung? Wer ist seine Frau, die 24 Jahre ältere Brigitte? Hier sind alle wichtigen Infos zum Präsidenten von Frankreich.

Alter, Größe, Ehefrau, Kinder: Das ist Emmanuel Macron

Hier die wichtigsten Fakten über Macron im Überblick:

Name : Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron

: Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron Geburtstag : 21.12.1977

: 21.12.1977 Alter : 44

: 44 Größe : 1,73 cm

: 1,73 cm Geburtsort : Amiens, Frankreich

: Amiens, Frankreich Wohnort : Paris, Frankreich

: Paris, Frankreich Eltern : Jean-Michel Macron und Françoise Macron-Nouguès

: Jean-Michel Macron und Françoise Macron-Nouguès Geschwister : Ein Bruder, Laurent, eine Schwester, Estelle

: Ein Bruder, Laurent, eine Schwester, Estelle Ehe : Brigitte Macron (seit 2007)

: Brigitte Macron (seit 2007) Kinder : keine eigenen; aus vorheriger Ehe hat Brigitte drei Kinder

: keine eigenen; aus vorheriger Ehe hat Brigitte drei Kinder Beruf: Präsident von Frankreich, zuvor Investmentbanker und Wirtschaftsminister

Emmanuel und Brigitte Macron: Die Hochzeit und Ehe

Als Emmanuel Macron auf die politische Bühne trat, war es wohl seine Ehefrau Brigitte, die am meisten Interesse bekam. Brigitte ist fast 25 Jahre älter als ihr Ehemann – das Paar lernte sich kennen, als sie seine Lehrerin war. 2007 haben die beiden geheiratet, trotz widriger Umstände in den Familien. Mittlerweile haben sich die Franzosen an das etwas ungewöhnliche Paar gewöhnt. Brigitte gilt in der französischen Politik als Schlüsselfigur für Macron.

Brigitte und Emmanuel Macron sind ein Paar an der Spitze Frankreichs, das von vielen als innig und unzertrennlich beschrieben wird. Die Première Dame ist diskret in der Öffentlichkeit, spielt aber eine äußerst wichtige Rolle im Hintergrund.

"Sie hat viele Kontakte und hört vieles", sagte der Präsident in einem Interview mit dem "Figaro". "Ich höre auf das, was sie spürt, was sie sagt und was ihr gesagt wird", fügte er hinzu. Er vertraue auf ihr Urteil. Brigitte Macron ist für den Präsidenten Pulsmesser am Wahlvolk, seine engste Beraterin und die starke Frau an seiner Seite.

Sie drängt sich - anders als ihre Vorgängerin, die Sängerin Carla Bruni-Sarkozy - nicht ins Rampenlicht. Aber sie ist sehr aktiv: Brigitte Macron unterrichtet junge Erwachsene in einer der benachteiligten Pariser Vorstädte, sie hat eine mobile Anti-Mobbing-Einheit für Schulen mitgegründet und sie beantwortet viele Bürgerbriefe. In den vergangenen fünf Jahren hat sie mehr als 100.000 erhalten.

Auch an den Altersunterschied von gut 24 Jahren haben sich die Franzosen gewöhnt - er ist mit 44 Jahren einer der jüngsten Präsidenten weltweit, sie feiert kurz nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im April ihren 69. Geburtstag. Und sie hat ihren eigenen, selbstbewussten Stil. Brigitte Macron trägt gerne Louis Vuitton und Stiletto-Absätze und steht zu ihrer Haar-Verlängerung.

Emmanuel Macron: Kinder und Enkelkinder

Aus ihrer ersten Ehe hat Brigitte Macron drei Kinder und mittlerweile sieben Enkelkinder. Emmanuel Macron, der keine eigenen Kinder hat, nennt sie öffentlich mit Stolz "meine Enkelkinder" - und sie nennen ihn "Daddy".

Zu Beginn der Amtszeit ihres Mannes fiel es Brigitte Macron schwer, die Zwänge des neuen Lebens zu respektieren. Sie bedauerte es, ihre Enkel nicht mehr von der Schule abholen zu können und setzte gegen den Widerstand der Sicherheitsleute durch, regelmäßig mit ihrem Hund Nemo durch Paris zu spazieren.

Wie wichtig sie für den Präsidenten ist, zeigt eine Anekdote über eine Image-Broschüre, die die PR-Abteilung des Élysées hatte drucken lassen. Als Emmanuel Macron bemerkte, dass sie kein einziges Bild enthielt, das ihn mit Brigitte zeigte, ließ er die Broschüre kurzerhand wieder einstampfen.

In den Umfragen steht Brigitte derzeit besser da als Emmanuel. Etwa 55 Prozent der Franzosen vertrauen der Première Dame, während der Präsident lediglich auf 39 Prozent kommt. Gewählt wird im April der Präsident, und es sieht alles danach aus, als ob die ungewöhnliche Präsidentengattin auch in den kommenden fünf Jahren im Élysée wohnen wird.

Wahl 2022 Macron: Vom Investmentbanker zum Präsidenten

Emmanuel Macron hat seine Karriere im Finanzsektor begonnen. 2005 wurde er Finanzdirektor im Finanzministerium. 2008 wechselte er aus dem öffentlichen Dienst in die freie Wirtschaft, wo er als Investmentbanker bei Rothschild & Cie. arbeitete. Im Mai 2012 wurde er von Präsident François Hollande wieder in die Politik geholt, wo er er als Wirtschaftsberater für Hollande tätig war. 2014 wurde er Wirtschaftsminister von Frankreich. Im April 2016, ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl, gründete Macron seine eigene Partei, „La République En Marche“ (LREM). Kurz darauf trat er von seinem Ministerposten zurück und widmete sich dem Wahlkampf. Im November 2016 gab er seine Kandidatur öffentlich bekannt.

Die Wahl 2017 sorgte für große Überraschungen, da die großen Volksparteien Frankreichs keine erfolge erzielen konnten. Mit 24 Prozent der Stimmen gingen Macron und Marine Le Pen vom rechtsextemen Lager „Front Nationale“ (heute: Rassemblement National) in die Stichwahl. Bei der Stichwahl im Mai 2017 gewann Macron mit 66 Prozent der Stimmen.

Bei der Wahl 2022 wird erwartet, dass Macron eine zweite Amtszeit gewinnt. Auch dieses Mal wird davon ausgegangen, dass es zu einer Stichwahl zwischen ihm und Marine Le Pen kommen wird. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Präsident Macron auf 28 bis 29,5 Prozent kommt, Le Pen auf 19,5 bis 20 Prozent und der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon auf 14 Prozent. Die Kandidatin der konservativen Républicains, Valérie Pécresse, kann sich mit Werten von 10 bis 11 Prozent bisher nicht zur Herausforderin von Macron aufschwingen. Der extrem rechte Publizist Éric Zemmour verliert zusehend an Rückhalt mit Werten zwischen 9 und 12 Prozent.