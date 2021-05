EM 2021 findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Im Jubiläumsjahr wird die Fußball-Europameisterschaft erstmals in insgesamt elf europäischen Ländern gleichzeitig ausgetragen. Auch Deutschland ist mit der EM-Spielort dabei. Wegen des Coronavirus musste das Fußball-Event auf dieses Jahr verschoben werden. Die Europameisterschaft 2021 findet deshalb trotzdem unter dem alten Titel „EURO 2020“ statt. Diefindet in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Im Jubiläumsjahr wird dieerstmals in insgesamt elf europäischen Ländern gleichzeitig ausgetragen. Auch Deutschland ist mit der Allianz Arena in München alsdabei. Wegen des Coronavirus musste das Fußball-Event auf dieses Jahr verschoben werden. Die Europameisterschaft 2021 findet deshalb trotzdem unter dem alten Titelstatt.

Allianz Arena in München statt? Sind Zuschauer zugelassen? Gibt es Tickets und wie sind die EM-Spielort München in diesem Artikel. Welche Spiele der EM 2021 finden in derstatt? Sindzugelassen? Gibt esund wie sind die Regeln angesichts der Corona-Pandemie ? Antworten auf diese und andere Fragen rund um denin diesem Artikel.

EM 2021 in München: Die Spiele in der Allianz Arena

FC Bayern München. Folgende Spiele der Gruppe F finden in der Allianz Arena München statt: Insgesamt werden drei Gruppenspiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft und ein EM-Viertelfinale-Spiel in der Allianz Arena in München ausgetragen – also im Heimstadion des. Folgende Spiele der Gruppe F finden in der Allianz Arena München statt:

Frankreich – Deutschland: 15.06.2021, 21 Uhr

Portugal – Deutschland, 19.06.2021, 18 Uhr

Deutschland – Ungarn, 23.06.2021, 21 Uhr

Außerdem wird ein Viertelfinalspiel der Europameisterschaft 2021 in der Allianz Arena ausgetragen:

Sieger Sevilla – Sieger London, 02.07.2021, 21 Uhr

Allianz Arena: Das Münchner Stadion im Überblick

In der Allianz Arena in München werden in diesem Jahr mehrere EM-Spiele ausgetragen. Baubeginn des Stadions war vor fast 20 Jahren: im Oktober 2002. Das erste Spiel in der Geschichte der Allianz Arena war am 19. Mai 2005 – 1860 München gegen den FC Bayern.

Anzahl der Plätze: 69.344

Kosten: 340 Millionen Euro

Eröffnungsjahr: 2005

Heimmannschaft: FC Bayern München

Einsatz international: WM 2006, Champions League Finale 2012

Corona-Lage in München: Wie viele Zuschauer können in die Allianz Arena?

Die Auslastung der Stadien bei der Europameisterschaft 2021 hängt von den jeweiligen Kapazitäten der Stadien und den Corona-Auflagen der jeweiligen Austragungsorte ab. Für München sind zunächst 14.500 Zuschauer eingeplant. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen (Stand: 27.05.2021) für München:

7-Tage-Inzidenz: 34,9

Fälle in den letzten 7 Tagen: 518

Fälle insgesamt: 72.205

Todesfälle gesamt: 1.236

Einwohner: 1.484.226

Tickets gewinnen? Karten für die EM 2021 in München nur mit Bewerbung

Für die Tickets in München für die Euro 20 konnte man sich schon weit im Voraus bewerben. Die erste Bewerbungsphase lief vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2019. Laut UEFA gingen in dieser Phase die Hälfte aller Tickets in den Verkauf – insgesamt 1,5 Millionen Karten. Die zweite Bewerbungsphase ging vom 4. bis 18. Dezember 2019. Insgesamt standen in dieser Phase 960.000 Tickets zum Verkauf. Zahlreiche Tickets mussten allerdings wieder zurückgerufen werden, da die Zahl der verkauften Eintrittskarten die Zahl der verfügbaren Plätze überstiegen hatte. Wegen der Coronakrise gilt in fast allen der elf Stadien – außer in Budapest – eine eingeschränkte Kapazität.

EM-Spielorte: Der gesamte Spielplan der Europameisterschaft

Das sind die elf Austragungsorte für die Europameisterschaft 2021 in ganz Europa:

Amsterdam (Amsterdam Arena)

Baku (Baku Olympiastadion)

Budapest (Neues Nationalstadion)

Bukarest (Neues Nationalstadion)

Glasgow (Hampden Park)

Kopenhagen (Telia Parken)

München (Allianz Arena)

London (Wembley)

Rom (Olympiastadion)

Sevilla (Estadio Olimpico de La Cartuja)

St. Petersburg (Gazprom Arena)