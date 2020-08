Informationen dazu sind aber essentiell. Nicht nur wegen der eigenenoder den finanziellen Folgen, falls eine Reise abgesagt werden muss. Sondern auch, weil große Probleme drohen, wenn die Lage sich in einem Land überraschend ändert. Die mögliche Folgen: Hinderung an deroder. Laut Auswärtiges Amt in Berlin zum Beispiel sitzen immer noch Reisende in entfernteren Ländern und Regionen fest.