Karlsruhe Elefantenkuh Rani im Karlsruher Zoo gestorben

Karlsruhe / DPA

Die 63 Jahre alte Elefantenkuh Rani ist im Karlsruher Zoo gestorben. Pfleger hätten das Tier am Samstagmorgen liegend im Elefantenhaus gefunden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Rani, die als einer der ältesten Asiatischen Elefanten Deutschlands gilt, starb demnach an Kreislaufversagen, kurz bevor eine Tierärztin das dreieinhalb Tonnen schwere Tier erlösen konnte, das sich nicht mehr allein auf den Beinen halten konnte. Die Elefantenkuh war im Juni 1957 als zweijähriges Jungtier als Wildfang aus Indien nach Karlsruhe gekommen.

