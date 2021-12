Die Weihnachtslotterie El Gordo läutet auch 2021 die Weihnachtsfeiertage in Spanien ein. Wie jedes Jahr findet die berühmte Ziehung am Vormitttag des 22. Dezember statt und gilt, gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro, als größte Lotterie der Welt. Darüber hinaus verspricht sie den Spielern überdurchschnittlich gute Gewinnchancen.

Wann wird El Gordo gezogen? Kann man von Deutschland aus spielen? Wo kann man ein Los kaufen und was kostet es? Alle Fragen rund um die Ziehung der spanischen Lotterie beantworten wir euch in diesem Artikel.

Was ist die El Gordo Weihnachtslotterie 2021?

Die spanische Weihnachtslotterie El Gordo ist gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro die größte Lotterie der Welt. „El Gordo“ bedeutet auf deutsch „der Dicke“ und bezeichnet an sich gar nicht die Lotterie, sondern den Jackpot, der bei der Ziehung ausgelost wird. Dieser beträgt satte 4 Millionen Euro für die richtige Losnummer und kann mehrfach ausgeschüttet werden.

Wann wird El Gordo gezogen?

Die spanische Weihnachtslotterie findet wie jedes Jahr zwei Tage vor Heiligabend statt. Somit wird El Gordo in diesem Jahr am Mittwoch, 22.12.2021, gezogen. Die Ziehung startet um 9 Uhr und dauert erfahrungsgemäß drei bis vier Stunden.

El Gordo 2021: Los kaufen in Deutschland

In der Regel können Lose für El Gordo bereits ab Ende Juli gekauft werden. Spanier kaufen sie meist direkt vor Ort, zum Beispiel in Lottoläden, Bars oder bei Straßenverkäufern. Der Annahmeschluss ist am Ziehungstag um 8 Uhr.

Doch auch von Deutschland aus kann mitgespielt werden. Wer teilnehmen möchte, der kann sein Los online kaufen und um den El Gordo mitspielen. Lizensierte Anbieter sind unter anderem:

El Gordo 2021 Preise: Was kostet ein Los?

Ein ganzes Los kostet in Spanien 250 Euro. Da das allerdings vielen zu teuer ist, haben sich die „Décimos“ – das sind Zehntellose – eingebürgert. Wie hoch der Preis im Internet für ein ganzes Los ist, hängt hierbei immer vom Anbieter ab. Als Beispiel das Angebot von Lottohelden.de in der Preisübersicht:

1/1 Los: 249,99 Euro

1/2 Los: 149,99 Euro

1/5 Los: 64,99 Euro

1/10 Los: 34,99 Euro

1/20 Los: 19,99 Euro

1/50 Los: 8,99 Euro

1/100 Los: 4,99 Euro

Die Gewinnchancen variieren dementsprechend.

El Gordo 2021: Gewinnchance und Gewinnklassen

Die Gewinnchance bei El Gordo liegt bei 1 zu 100.000 und führt dazu, dass El Gordo auch außerhalb Spaniens zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Loszahlen der ersten drei Preise werden je einmal, die des vierten Preises zweimal und die des fünften Preises achtmal gezogen. Darüber hinaus werden Tausende Preise im Wert von 200 bis 20.000 Euro vergeben. Eine Übersicht:

Gewinnklasse 1: 4.000.000 Euro (El Gordo)

Gewinnklasse 2: 1.250.000 Euro

Gewinnklasse 3: 500.0000 Euro

Gewinnklasse 4: 200.000 Euro

Gewinnklasse 5: 60.000 Euro

El Gordo 2021: Ziehung im Live-Stream

Der spanische Sender rtve überträgt die komplette Ziehung.

Lotto spielen in Deutschland

Wer lieber ganz klassisch sein Lotto-Glück probieren möchte, kann mittwochs und samstags Lotto 6 aus 49 spielen oder freitags beim Eurojackpot Zahlen tippen.