Von einem fahrenden Lastwagen hat sich bei Schwanau (Ortenaukreis) eine Eisplatte gelöst und die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos durchschlagen. Der 23 Jahre alte Autofahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Lkw-Fahrer habe den Vorfall auf der L75 am Dienstag wohl nicht bemerkt und sei weitergefahren. Am Wagen des 23-Jährigen entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.