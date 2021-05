Eishockey-Fans aufgepasst: Am Freitag, den 21.05.2021 startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Lettland.

Nachdem die WM im letzten Jahr wegen Corona erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausfallen musste, geht es in diesem Jahr bei der 84. Weltmeisterschaft wieder heiß her auf dem Eis. Die Spieler werden alle in der Hauptstadt Riga ausgetragen. Die deutsche Mannschaft bekommt es in der Vorrunde des Turniers unter anderem mit Kanada und den USA zu tun. Zum Auftakt trifft die DEB-Auswahl am Freitag auf Italien.

Spielplan, Modus, TV-Übertragung, Kader und Zuschauer – Alle Infos zur Eisockey WM 2021 in Riga bekommt ihr hier.

Wann und wo findet die Eishockey WM 2021 statt? Start, Datum, Uhrzeit, Ort

Ursprünglich war eine Austragung der Eishockey-WM 2021 in Lettland und Belarus geplant. Aufgrund der aktuellen politischen Lage in Belarus finden allerdings nun alle WM-Spiele in der lettischen Hauptstadt Riga statt. Die IIHF (Internationale Eishockey-Föderation) hat diese Entscheidung Anfang des Jahres getroffen. Die Weltmeisterschaft steigt in zwei Hallen: In der Arena Riga und im Olympia-Sportzentrum Riga.

Starten wird das Turniers am 21. Mai 2021 um 15:15 Uhr (MESZ) mit den Partien Tschechien gegen Russland und Deutschland gegen Italien.

Eishockey WM 2021 im TV und Live-Stream: Wer überträgt die Weltmeisterschaft?

Eishockey-Fans dürfen sich über eine kostenlose Übertragung der Spiele der DEB-Auswahl freuen. Der TV-Sender Sport1 überträgt alle Partien der deutschen Eishockey Nationalmannschaft live und in voller Länge. Zudem sind ausgewählte Topspiele wie z.B. USA gegen Kanada auf Sport1 im Free-TV zu sehen. Auch auf MagentaSport sind die Spiele der DEB-Auswahl live und kostenlos zu sehen. Normalerweise kostet der Streamingdienst im Abonnement 9,95 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung der Eishockey WM 2021 nochmal im Überblick:

Free-TV: Sport 1

Pay-TV: -

Eishockey WM 2021 live: Wann wird Deutschland gegen Italien live übertragen?

Wann spielt die DEB-Auswahl bei der Eishockey-WM 2021? Die Termine der Vorrunde auf einen Blick:

Freitag, 21. Mai, 15.15 Uhr:

Deutschland - Italien auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Samstag, 22. Mai, 11.15 Uhr

Norwegen - Deutschland auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Montag, 24. Mai, 19.15 Uhr

Deutschland - Kanada auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Mittwoch, 26. Mai, 15.15 Uhr

Kasachstan - Deutschland auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Samstag, 29. Mai, 19.15 Uhr

Deutschland - Finnland auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Montag, 31. Mai, 15.15 Uhr

USA - Deutschland auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Dienstag, 1. Juni, 19.15 Uhr

Deutschland - Lettland auf SPORT1, Sport1.de, MagentaSport

Deutschland gegen Italien: Alle Infos zum WM-Auftaktspiel der DEB-Auswahl

Nachdem die deutschen Eishockey-Nationalspieler nach einer dreitägigen Quarantäne in Riga am Dienstag erstmals auf das WM-Eis durften, war die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft deutlich zu spüren: „Der Spaß war riesig“, berichtete Kapitän Moritz Müller nach der ersten Trainingseinheit am Dienstag.

Das bestätigt auch NHL-Profi Tobias Rieder. „Die letzten zwei Tage waren schon ein bisschen langweilig. Wir freuen uns darauf, wenn's endlich losgeht. Die Energie war sehr gut. Ich hoffe, sie bleibt so erhalten“, so Rieder und meinte mit Blick auf das Auftaktspiel am Freitag gegen Italien: „Ich hoffe, dass wir gleich gut in die Gänge kommen.“

Die deutsche Auswahl startet am Freitag, den 21.05.2021 gegen Italien und dann gegen Norwegen mit zwei Spielen binnen 20 Stunden in das Turnier und ist jeweils klarer Favorit. Auftaktgegner Italien war mit erheblichen Corona-Problemen und insgesamt 15 positiven Fällen nach Lettland gereist.

Spielplan und Modus: Alle Termine der Eishockey WM 2021 in Riga im Überblick

Insgesamt werden an der Eishockey-WM 2021 16 Mannschaften teilnehmen. Für die Vorrunde wurden die Teams in zwei Achter-Gruppen eingeteilt. Die Einteilung der Gruppenphase richtet sich hierbei nach der Weltrangliste der IIHF. Alle Mannschaften treffen in der Vorrunde jeweils einmal aufeinander. Die besten vier jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein. Dort treffen dann die Erstplatzierten der Gruppenphase auf die Vierten sowie die Zweitplatzierten auf die Dritten aus der anderen Gruppe. Die Sieger ziehen dann ins Halbfinale ein, in welchem dann die Teilnehmer für das Finale am 6. Juni ermittelt werden.

Alle Termine der Eishockey WM 2021 findet ihr in diesem Spielplan aufgelistet:

Gruppenphase: Gruppe A

Freitag, 21. Mai 2021

15:15 Russland – Tschechien

15:15 Belarus – Slowakei

Samstag, 22. Mai 2021

11:15 Dänemark – Schweden

15:15 Großbritannien – Russland

19:15 Tschechien – Schweiz

Sonntag, 23. Mai 2021

11:15 Großbritannien – Slowakei

15:15 Schweden – Belarus

19:15 Dänemark – Schweiz

Montag, 24. Mai 2021

15:15 Slowakei – Russland

19:15 Tschechien – Belarus

Dienstag, 25. Mai 2021

15:15 Großbritannien – Dänemark

19:15 Schweiz – Schweden

Mittwoch, 26. Mai 2021

15:15 Russland – Dänemark

19:15 Belarus – Großbritannien

Donnerstag, 27. Mai 2021

15:15 Schweiz – Slowakei

19:15 Schweden – Tschechien

Freitag, 28. Mai 2021

15:15 Schweden – Großbritannien

19:15 Dänemark – Belarus

Samstag, 29. Mai 2021

11:15 Tschechien – Großbritannien

15:15 Schweiz – Russland

19:.15 Slowakei – Dänemark

Sonntag, 30. Mai 2021

15:15 Belarus – Schweiz

19:15 Schweden Slowakei

Montag, 31. Mai 2021

15:15 Tschechien – Dänemark

19:15 Russland – Schweden

Dienstag, 1. Juni 2021

11:15 Schweiz – Großbritannien

15:15 Slowakei – Tschechien

19:15 Russland – Belarus

Gruppenphase: Gruppe B

Freitag, 21. Mai 2021

15:15 Deutschland – Italien

19:15 Kanada – Lettland

Samstag, 22. Mai 2021

11:15 Norwegen – Deutschland

15:15 Finnland – USA

19:15 Lettland – Kasachstan

Sonntag, 23. Mai 2021

11:15 Norwegen – Italien

15:15 Kasachstan – Finnland

19:15 Kanada – USA

Montag, 24. Mai 2021

15:15 Lettland – Italien

19:15 Deutschland – Kanada

Dienstag, 25. Mai 2021

15:15 USA – Kasachstan

19:15 Finnland – Norwegen

Mittwoch, 26. Mai 2021

15:15 Kasachstan – Deutschland

19:15 Kanada – Norwegen

Donnerstag, 27. Mai 2021

15:15 USA – Lettland

19:15 Finnland – Italien

Freitag, 28. Mai 2021

15:15 Kasachstan – Kanada

19:15 Lettland – Norwegen

Samstag, 29. Mai 2021

11:15 Italien – Kasachstan

15:15 Norwegen – USA

19:15 Deutschland – Finnland

Sonntag, 30. Mai 2021

15:15 Italien – Kanada

19:15 Finnland – Lettland

Montag, 31. Mai 2021

15:15 USA – Deutschland

19:15 Norwegen – Kasachstan

Dienstag, 1. Juni 2021

11:15 Kanada – Finnland

15:15 Italien – USA

19:15 Deutschland – Lettland

Viertelfinale

Donnerstag, 3. Juni

15:15 Spiel 57

15:15 Spiel 58

19:15 Spiel 59

19:15 Spiel 60

Halbfinale

Samstag, 5. Juni 2021

13:15 Spiel 61

17:15 Spiel 62

Spiel um Platz 3

Sonntag, 6. Juni 2021

14:15 Verlierer Spiel 61 – Verlierer Spiel 62

Finale

Sonntag, 6. Juni 2021

19:15 Sieger Spiel 61 – Sieger Spiel 62

Eishockey WM 2021: Das ist der Kader von Deutschland

Mit folgendem Kader fährt die DEB-Auswahl zur Weltmeisterschaft 2021 nach Riga:

GK: #90 Felix Brückmann (16. Dezember 1990 - Adler Mannheim)

GK: #35 Matthias Niederberger (26. November 1992 - Eisbären Berlin)

GK: #31 Niklas Treutle (29. April 1991 - Nürnberg Ice Tigers)

D: #3 Dominik Bittner (10. Juni 1992 - Grizzlys Wolfsburg)

D: #85 Marcel Brandt (8. Mai 1992 - Straubing Tigers)

D: #9 Leon Gawanke (31. Mai 1999 - Manitoba Moose)

D: #5 Korbinian Holzer (16. Februar 1988 - Awtomobilist Jekaterinburg)

D: #41 Jonas Müller (19. November 1995 - Eisbären Berlin)

D: #91 Moritz Müller (19. November 1986 - Kölner Haie)

D: #11 Marco Nowak (23. Juli 1990 - Düsseldorfer EG)

D: #53 Moritz Seider (6. April 2001 - Rögle BK)

D: #38 Fabio Wagner (17. September 1995 - ERC Ingolstadt)

F: #54 Lean Bergmann (4. Oktober 1998 - San Jose Sharks)

F: #96 Andreas Eder (20. März 1996 - Straubing Tigers)

F: #58 Markus Eisenschmid (22. Januar 1995 - Adler Mannheim)

F: #77 Daniel Fischbuch (19. August 1993 - Düsseldorfer EG)

F: #7 Maximilian Kastner (3. Januar 1993 - EHC Red Bull München)

F: #21 Nicolas Krämmer (23. Oktober 1992 - Adler Mannheim)

F: #34 Tom Kühnhackl (21. Januar 1992 - Bridgeport Sound Tigers/AHL)

F: #15 Stefan Loibl (24. Juni 1996 - Adler Mannheim)

F: #92 Marcel Noebels (14. März 1992 - Eisbären Berlin)

F: #94 John Peterka (14. Januar 2002 - EHC Red Bull München)

F: #83 Leonhard Pföderl (1. September 1993 - Eisbären Berlin)

F: #22 Matthias Plachta (16. Mai 1991 - Adler Mannheim)

F: #73 Lukas Reichel (17. Mai 2002 - Eisbären Berlin)

F: #8 Tobias Rieder (10. Januar 1993 - Buffalo Sabres)

F: #95 Frederik Tiffels (20.Mai 1995 - Kölner Haie

Corona in Lettland: Wird die WM in Riga vor Zuschauern ausgetragen?

Vorerst ist geplant, die Eishockey-WM in Riga mit Geisterspielen auszutragen. Doch DEB-Präsident Franz Reindl rechnet noch mit Fans auf den Rängen. „ch gehe davon aus, dass Zuschauer in bestimmten Bereichen sein werden“, sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag, „das wäre ganz toll.“ Die Corona-Pandemie lässt aktuell allerdings nur Spiele vor leeren Rängen zu. Solange sich die Corona-Lage in Lettland nicht verbessert – die Sieben-Tage-Inzidenz liegt knapp über 200 – werden keine Zuschauer zugelassen.