Bürgerrechtsbewegung Aktivisten: Mit Eisblöcken gegen Hass

Berlin / sk

Ob #ReconquistaInternet, #metoo oder das „Civil Rights Movement“ - Doch was steckt hinter den Bürgerrechtsbewegungen?

Fünf Grundgesetze eingefroren in 100 Kilogramm schweren Eisblöcken vor der Parteizentrale der „Alternative für Deutschland“ (AfD) in Berlin. Darüber klebt am Eingang ein Plakat mit den Worten: „Am Grundgesetz geht kein Weg vorbei.“ Im Laufe des Tages werden die 1,20 Meter Eisbrocken schmelzen. Übrig bleiben wird nur noch das Grundgesetz. So geschehen bei der Aktion von „#ReconquistaInternet“ am 23. Mai.

Eisblöcke mit GG vor AfD-Parteizentrale

Doch was haben die Eisblöcke mit den Grüngesetzen in der Schillerstraße 9 in Berlin zu suchen? Es ist eine Aktion von „#ReconquistaInternet“ zur Feier des 69. Geburtstag des Grundgesetzes. Die Bürgerrechtsbewegung will damit aufmerksam machen auf das eher „unterkühlte Verhältnis“ der AfD gegenüber Grundrechten. Wie beispielsweise Religionsfreiheit, die Freiheit der Presse, Wissenschaft und Kunst, sowie die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, so erklärte „#ReconquistaInternet“ selbst.

Die demokratische Aktionsplattform hat das Ziel gemeinsame Ideen und Aktionen zu entwickeln, um „Hass und Ignoranz mit Vernunft und Liebe“ entgegen zu wirken.

Böhmermanns Gegenkampagne

„#ReconquistaInternet“ bezeichnet sich selbst als „digitale Bürgerrechtsbewegung für Liebe und Vernunft im Internet und eine Zivilisierung des gesellschaftlichen Diskurses in den sozialen Netzwerken“.

Ins Leben gerufen wurde sie von Jan Böhmermann in der Late-NightShow „Neo Magazin Royale“ am 26. April. Die Idee dahinter: Eine Gegenkampagne zu „Reconquista Germanica“, die erstmals zum Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 auftraten. Selbst beschreiben sich diese als „satirisch ohne Bezug zur Wirklichkeit“. Doch stecken dahinter über 6000 „Reconquista Germany“ Internet-Trolls, die rechtsextreme Hasskommentare verbreiten und gezielt gegen politische Gegner im Internet vorgehen - Auch um die AfD zu unterstützen.

Böhmermann rief in der Show auf: „Wir sind die Wichser, die den Wichsern die uns den Spaß am Internet verderben, den Spaß am Internet verderben.“ Also nach dem Motto: Internet-Trolle, gegen Internet-Trolle.

Wer mitmachen darf? „Jeder der sich an die strengen Regeln dieses geheimen Manifest hält, darf mitmachen bei Reconquista Internet“, so der Moderator. Das „geheime Manifest“, das Grundgesetz in Böhmermanns Hand. Mehr dazu im Video:

Die Rückmeldung auf „#ReconquistaInternet“ war überraschend positiv. Rund 60.000 Mitglieder unterstützen aktuell die Bürgerrechtsbewegung (23.05.18).

Was ist eigentlich eine Bürgerrechtsbewegung?

Sie fordert von stattlichen Behörden, dass diese die Menschen- und Bürgerrechte einhalten, die in der Verfassung garantiert werden. Mit dem Ziel diese Rechte für benachteiligte Bevölkerungsgruppen durchzusetzen.

Dazu gehören Rechte, wie Meinungs- und Glaubensfreiheit sowie Gleichheit vor dem Gesetz. Eine Übersicht an Bürgerrechtsbewegungen, wie „Civil Rights Movement“ aus den 1950ern bis zur aktuellen Bewegung „#metoo“ :