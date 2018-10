Glosse Eisbergsalat inklusive

Berlin / André Bochow

Es wirkt wie die Ausgeburt morbiden Humors und ist doch ernst gemeint: Die Titanic geht noch einmal auf Reisen. Der australische Milliardär Clive Palmer spendiert der Menschheit einen Nachbau, mit dem er „ein authentisches Titanic-Erlebnis schaffen“ will. Nun kann niemand mehr die Authentizität überprüfen, trotzdem hat man ja so seine Vorstellungen.

Wer wird sich wohl für das Bordorchester auf der Titanic II verpflichten lassen? Und wie hoch werden die Gagen sein? Ist damit zu rechnen, dass sich die Passagiere schon beim Auslaufen des Schiffes an die Rettungsboote ketten?

Nun, so authentisch soll die Fahrt der Titanic II dann doch nicht werden. Die Reederei geht sogar davon aus, dass auf die erste Seepartie im Jahr 2022 weitere folgen werden. Von Eisbergen plant man sich also offenbar fernzuhalten. Selbstredend könnte man mit einigem Aufwand heutzutage aus der Titanic ein unterwasserfestes Gefährt machen und den Untergang simulieren. Das war dem Milliardär dann aber wohl zu teuer.

Doch ansonsten soll an moderner Technik nicht gespart werden. Die Reisenden werden deshalb seelenruhig mit einem Cocktail in der Hand an der der Reling stehen und dem Arktiseis beim Schmelzen zusehen können. Die Titanic II wird durch immer matschiger werdende Eisberge regelrecht hindurchpflügen. Ein Racheakt nach 110 Jahren.