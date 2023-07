Nach unwetterbedingten Einschränkungen bei der Bahn ist die Streckensperrung zwischen München und Lindau am frühen Sonntagmorgen aufgehoben worden. Die Züge fahren auf der Strecke wieder fahrplanmäßig, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch hatten Unwetter auf einigen Bahnstrecken für Schäden gesorgt. Zahlreiche Äste und zum Teil auch ganze Bäume waren auf Gleise und Oberleitungen gestürzt.