Die Polizei hat bestätigt, dass bei der Schießerei gegen 12 Uhr im Paulusviertel in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt zwei Menschen auf offener Straße getötet worden seien. Es seien mehrere Schüsse in der Nähe einer Synagoge gefallen. Ein Opfer der Schüsse von Halle lag bedeckt auf einer Straße gegenüber einer Synagoge in der Innenstadt. Ein weiteres Opfer wurde in einem Döner-Laden erschossen. Es soll sich um einen Maler handeln, der vor den Schüssen in den Laden hatte fliehen wollen.

Warnung der Polizei: Menschen sollen in ihren Wohnungen bleiben

Die Polizei bat die Menschen in Halle per Twitter, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck, man sei mit starken Kräften im Stadtgebiet von Halle unterwegs hieß es. Auch das Sondereinsatzkommando (SEK) wurde angefordert. Es könne sich um zwei Täter handeln. Sie seien mit einem Auto geflüchtet. Bild meldete, dass es sich um zwei Täter in Tarnkleidung gehandelt habe, die Lang- und Kurzwaffen und möglicherweise Schutzwesten besessen hätten. Auch von einer Handgranate war die Rede.

Polizei in Halle meldet Festnahme einer Person

Gegen 13.45 Uhr meldete die Polizei dann per Twitter , dass eine Person festgenommen worden sei. Trotzdem solle die Bevölkerung wachsam bleiben. Der Bahnhof von Halle wurde nach Angaben der Deutschen Bahn wegen einer „polizeilichen Ermittlung“ gesperrt.

Schüsse in der Nähe des Jüdischen Friedhofs in Halle

Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung soll ein Tatort sich in der Humboldt-Straße in der Nähe des Jüdischen Friedhofs befinden, die Straße sei von der Polizei abgesperrt worden. Das Paulusviertel liegt nördlich der Innenstadt.

Der Angriff erfolgt am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, der auch Versöhnungstag oder Versöhnungsfest genannt wird. Er beginnt am Dienstag und endet am Mittwoch. Der Feiertag gilt als besonders sensibel. So hatte zum Beispiel die Polizei in Berlin zu Jom Kippur ihre Präsenz im Umfeld jüdischer Einrichtungen in der Hauptstadt verstärkt.

Schüsse auch in Landsberg bei Halle

In Halle an der Saale wurden zwei Menschen durch Schüsse getötet. Polizisten fahndeten in der Stadt nach den Tätern.

Das Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt warnte unterdessen in einer Gefahrendurchsage vor einem "Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg", einer Kleinstadt 15 Kilometer östlich von Halle. Anwohner wurden ebenfalls aufgefordert, Gebäude und Wohnungen nicht zu verlassen. Die BEvölkerung solle sich über Medien informieren und Glasflächen meiden. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass auch in Landsberg Schüsse gefallen seien.

Schutzmaßnahmen für Synagogen auch in Baden-Württemberg

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat das baden-württembergische Innenministerium reagiert. „Wir haben bis auf weiteres die Schutzmaßnahmen bei allen jüdischen Einrichtungen hochgefahren“, sagte ein Sprecher in Stuttgart. Außerdem seien Landeskriminalamt und Ministerium in engem Kontakt mit den Behörden in dem ostdeutschen Bundesland.

