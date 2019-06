Themen in diesem Artikel Olympia

Musiklegende Phil Collins (68) tourt noch einmal durch deutsche Stadien - am Freitag spielt der Brite im Berliner Olympiastadion.

Der ehemalige Genesis-Frontmann Phil Collins ist seit Jahrzehnten im Geschäft: Aus seiner Feder stammen Welthits wie „Another Day in Paradise“, „Against All Odds“ oder „In the Air Tonight“ - das legendäre Schlagzeug-Solo dieses Megahits wird der frühere Drummer allerdings nicht selbst spielen können. Wegen eines Nervenschadens kann er die Drumsticks nicht fest genug greifen. Für ihn übernimmt Sohn Nicholas Collins.

Wann ist Einlass und wann startet das Konzert in Berlin?

Das Stadion öffnet um 17 Uhr, los geht das Konzert von Phil Collins gegen 20:30. Gegen 23 Uhr soll die Show vorbei sein.

Wer ist Vorband bei Phil Collins?

Wie schon in Stuttgart spielen in Berlin „Mike & the Mechanics“ als Support bei Phil Collins. Die Band um den Genesis-Gitarristen Mike Rutherford startet ihr Konzert gegen 18:45 Uhr. Auf der Setlist stehen Hits wie „The Best Is Yet to Come“, „All I need is a Miracle“ und „Over my Shoulder“

Parken am Olympia Stadion

Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es einige öffentliche Parkplätze, die teilweise gebührenpflichtig genutzt werden können:

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug

Parkplatz PO4 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Die Veranstalter empfehlen jedoch, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen - in Berlin problemlos möglich mit der U-Bahnlinie U2, der S-Bahnlinie S9 oder mit den Buslinien M49 und 218 (Haltestelle Flatowallee).

Das Konzert in Stuttgart war ein Erfolg: Zehntausende Fans feierten Collins in der Mercedes Benz Arena:

Phil Collins Mit Gehstock auf die Bühne - so war das Phil Collins Konzert in Stuttgart Die britische Musiklegende Phil Collins hat am Mittwoch in Stuttgart das erste von sieben Deutschlandkonzerten gespielt.

