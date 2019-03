Das Treffen von Mesut Özil, seiner Verlobten und dem türkischen Präsidenten Erdogan löst extreme Reaktionen aus - vor allem bei seinen Fans.

Mit dieser Aktion hat er sich nun komplett ins Aus geschossen: Fußball-Star Mesut Özil und seine Verlobte Amine Gülşe überreichen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ein Dokument – aller Wahrscheinlichkeit nach die Einladung zu ihrer Hochzeit. Wie ein Lauffeuer hat sich dieses Foto vom Istanbuler Atatürk-Airport verbreitet. Viele sind sich sicher: Erdogan könnte sogar der Trauzeuge des Paares werden. Von allen Seiten hagelt es seither Unverständnis und Kritik für den einstigen deutschen Nationalspieler. Vor allem Özils Fans sind bitterlich enttäuscht.

„Du verdienst es nicht Deutscher zu sein“

„Lass dich nie wieder in Deutschland blicken. Du hast keinen Stolz, du verdienst es nicht Deutscher zu sein“, heißt es etwa unter Özils letztem Instagram-Post – wohl gemerkt ein Foto mit einem Teamkollegen seines aktuellen Vereins FC Arsenal. „Wenn du Erdogan wirklich zu deiner Hochzeit eingeladen hast, bist du ne Schande für Deutschland – dann sollte man dir die Staatsbürgerschaft entziehen“, fordert ein entrüsteter Fan, ein anderer fragt: „Wann wanderst du denn endlich in dein Heimatland aus zu deinem Diktator?“ Nur eine kleine Auswahl etlicher ähnlicher Kommentare auf seinen Social-Media-Kanälen.

Es scheint, als würde Özil nicht aus der Vergangenheit lernen. Bereits das Foto von ihm und seinem damaligen DFB-Kollegen Ilkay Gündoğan, wie sie dem türkischen Präsidenten ihre Fußballtrikots überreichen, sorgte im Mai 2018 für einen enormen Shitstorm. Lange Zeit hatte Özil als Beispiel für gelungene Integration gegolten. Im Gegensatz zu Gündoğan äußerte sich Özil allerdings nie öffentlich dazu – erst als er nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft aus der Nationalelf zurücktrat. Als Gründe nannte er damals die „zurückliegenden Vorkommnisse“ und kritisierte zudem „Rassismus und fehlenden Respekt“.

Auch Politiker äußern Kritik

Letzteres sehen die Fans nun bei ihm. Und auch deutsche Politiker zeigen offen Unverständnis für das erneute Treffen von Özil und Erdogan: „Das macht einen natürlich schon traurig, (...) dass das jetzt so weitergeht“, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) etwa bei einem „Bild“ -Talk in Berlin, Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir (Grüne) zweifelt auf Twitter an der Vorbildfunktion des ehemaligen Nationalspielers: „@MesutOzil1088 muss sich fragen, ob er dieser noch gerecht wird, wenn er sich so von einem Despoten politisch missbrauchen lässt.“ SPD-Politikerin Sawsan Chebli findet es „enttäuschend“ und „verantwortungslos“.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall mit gemietetem Jaguar in Stuttgart Nach Hetze im Netz: Autovermietung nimmt Homepage offline Anfang März hat ein 20-Jähriger einen tödlichen Unfall verursacht. Nun zieht sich die Autovermietungsfirma zurück.