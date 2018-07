Bretten Eingeschlossener Kater: Jimmy trotz Loch noch nicht draußen

Bretten / DPA

Ein in Bretten unter einer Garage eingeschlossener Kater ist frei - zumindest theoretisch. Ein Bauarbeiter habe am Morgen ein Loch in den Boden der Garage gebohrt, damit das vermutlich seit fast zwei Wochen dort gefangene Tier heraus kann, sagte der stellvertretende Revierleiter der Polizei Bretten am Dienstag. „Er traut sich aber nicht heraus“, sagte seine Besitzerin der Deutschen Presse-Agentur dpa. Sie habe stundenlang versucht, das Tier heraus zu bekommen. Nun liege ihr Freund auf der Lauer, um den verstörten Kater mit Wasser und Futter zu locken.

Anwohner hatten in den vergangenen Tagen immer wieder das Jammern und Jaulen des Tieres gehört. Die ganz in der Nähe wohnenden Besitzer hatten Maine-Coon-Katze namens Jimmy da schon längst mit Fotos und Flyern gesucht, nachdem sie seit 18. Juli nicht mehr aufgetaucht war.

In der Nacht zum Montag wurde das Tier laut Polizei unter der Garage eines Neubaus entdeckt. Der Kater war während der Bauarbeiten in den Hohlraum unter der Garage geraten, konnte sich aber aufgrund eines sehr schmalen Spalts nicht selbst befreien. Wie er in all den Tagen trotz der Hitze überleben konnte, war unklar. „Vielleicht war da unten ja Wasser, das er auflecken konnte“, sagte die Besitzerin.

