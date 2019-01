Ostrach Erneut eingefrorener Fuchs gefunden

Ostrach / swp

Kurioser Fund: Arbeiter haben in einem Tümpel bei Ostrach einen eingefrorene Fuchs gefunden. Der Fall erinnert an ein Vorkommnis in 2017.

Beim Bäume stutzen haben zwei Arbeiter einen eingefrorenen Fuchs im Laubbach bei Ostrach (Kreis Sigmaringen) gefunden. Das Tier ist fast vollständig im Eis des Gewässers eingeschlossen. Nur der Rücken, der Schwanz und ein Ohr ragen über die Eisfläche. Zuerst hatte die Schwäbische Zeitung über den Fund berichtet.

2017 wurde ein eingefrorener Fuchs bei Fridingen gefunden

Bereits 2017 war bei Fridingen im Kreis Tuttlingen ein tiefgefrorener Fuchs in der Donau entdeckt worden. Damals erklärten Experten, dass es gar nicht so selten sei, dass Tiere in Seen oder Flüsse einbrechen – und bei entsprechend niedrigen Temperaturen eingefroren werden.

Das könnte dich auch interessieren: