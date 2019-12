Ein Einfamilienhaus in Neckargemünd ist nach einem Feuer nicht mehr bewohnbar. Das Erdgeschoss habe bereits komplett gebrannt, als die Feuerwehr eingetroffen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bewohner waren demnach nicht Zuhause. Bei dem Brand am Samstagabend wurde niemand verletzt. Die Ursache war zunächst unklar. Die 54 Feuerwehrleute konnten die Flammen den Angaben zufolge schnell löschen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.

