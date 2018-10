Heizen im Herbst Einfach aber effektiv: So heizt ihr richtig

Ulm / Samira Roll

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und in vielen Wohnungen werden die Heizungen wieder hochgedreht. Wir haben die besten Tipps rund ums Heizen.

Die schönen Sommertage sind vorbei und der Herbst startet langsam mit den kalten Tagen. In vielen Wohnungen werden also wieder die Heizungen hochgedreht, sodass es wenigstens drinnen kuschelig warm bleibt.

Doch wie heizt man eigentlich richtig? Wir haben die besten Tipps, um in der kalten Jahreszeit Strom und Geld zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

Tipp 1: Heizkörper startklar machen

Bevor die Tage wieder kälter werden solltet ihr eure Heizkörper reinigen und checken lassen. Über das Jahr angesammelter Staub vermindert die Heizeffizienz und verschlechtert das Raumklima.

Einfach mit einem feuchten Tuch über die Heizkörper wischen.

Um auch die Heizkosten im Rahmen zu halten, empfiehlt es sich zusätzlich ein Heizungscheck durchführen zu lassen. Ein Heizungsspezialist prüft die Heizungspumpe und stellt die Heizungsanlage auf euren persönlichen Bedarf ein. Durch diese Maßnahme lassen sich 10 bis 15 Prozent der Heizkosten einsparen und die Lebensdauer verlängern.

2: Die richtige Raumtemperatur

Um sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen reichen Temperaturen um die 20 Grad aus. Den Thermostat stellt ihr hierzu auf Stufe 3.

In der Küche reicht sogar eine Raumtemperatur von 18 bis 19 Grad aus, da es hier zusätzlich andere Wärmequellen, wie den Herd und Backofen, gibt. Im Schlafzimmer gilt das gleiche. Auch wenn es hier keine anderen Wärmequellen gibt, deckt ihr euch mit einer Bettdecke zu. Nachts könnt ihr den Regler auch auf das „Mond“-Zeichen stellen.

Nur im Kinder- und Badezimmer sollte die Temperatur etwas höher liegen.

Tipp 3: Richtig lüften

Zum Heizen gehört auch das richtige Lüften. Der wohl am weitesten verbreitete Irrglaube ist, dass durch ein gekipptes Fenster weniger wärme verloren geht. Deutlich wirksamer ist hier das Stoßlüften. Am besten morgens, mittags und abends. Lasst dabei euer Fenster für 4-6 Minuten komplett geöffnet und dreht währenddessen eure Heizung runter. Wenn möglich öffnet zwei gegenüberliegende Fenster gleichzeitig. So entsteht ein Durchzug, die Luftfeuchtigkeit nimmt ab und sorgt so wieder für ein gutes Raumklima.

Tipp 4: Heizen bei Abwesenheit

Wenn ihr das Haus verlasst dreht eure Heizung nicht komplett runter. Viele denken, dass sie somit Energie und Geld sparen – doch meist ist genau das Gegenteil der Fall. So besteht die Gefahr, dass die Räume während eurer Abwesenheit komplett auskühlen und anschließend viel mehr Energie brauchen, um die Raumtemperatur wieder aufzuheizen.

Am besten lasst ihr die Heizung durchgehend auf einer niedrigen Stufe weiterlaufen. Wenn ihr für längere Zeit verreist, solltet ihr die Heizung auf 12 Grad einstellen. Bei kürzerer Abwesenheit könnt ihr den Heizkörper auf 15 Grad stellen.

Tipp 5: Rollläden nachts schließen

Um nachts unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, solltet ihr eure Rollläden, Jalousien und Vorhänge bei Einbruch der Dunkelheit schließen. So verhindert ihr, dass die Wärme austritt und die kalte Luft nach innen kommt.

Tipp 6: Heizkörper frei halten

Wichtig ist auch, dass die Heizkörper nicht verdeckt sind. Die Wärme kann sich sonst nicht richtig im Raum verteilen und es entstehen Wärmestaus. Das heißt ihr solltet eure Möbel von der Heizung rücken, Gardinen kürzen und eure Wäsche nicht auf dem Heizkörper trocknen. So könnt ihr Mehrkosten von bis zu 20% vermeiden.

