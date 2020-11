Dieb bohrt Loch und flüchtet mit Taschen voller Geld. Ein? Klingt so, hat sich aber offenbar inin Nordrhein-Westfalen mehr oder weniger genau so ereignet. Denn: Nach einem spektakulären Einbruchscoup mitim nordrhein-westfälischen Emmerich haben die Behördenfür die Ergreifung der Täter ausgeschrieben. Das berichtet die Polizei Krefeld/Kleve in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Kleve am Mittwoch. in einer Drei unbekannte Männer sollen am Allerheiligentag (1. November) eine Kellertür des Emmericher Zollamtes aufgehebelt und im Keller mit einem Kernbohrer die Wand des danebenliegendendurchbohrt haben. Das berichtet unter anderem der WDR. Dort hätten sie rund 6,5 Millionen Euro - verstaut in mehreren „Safe-Bags“ - gestohlen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.