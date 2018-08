Forst / DPA

Unbekannte sind in ein Brillengeschäft in Forst (Landkreis Karlsruhe) eingebrochen und haben 800 Brillen gestohlen. Der Wert der Diebesware liege bei 40 000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Diebe seien in der Nacht zu Freitag vermutlich durch die Hintertür in das Geschäft eingestiegen und hätten nur die Brillen aus den Regalen und Schubladen gestohlen. Die Modelle aus dem Schaufenster ließen die Einbrecher hingegen stehen.