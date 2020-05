Unbekannte haben aus einem Reihenhaus in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen kompletten Tresor samt Inhalt gestohlen. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch entstand ein Schaden von mehr als zehntausend Euro. In dem Tresor waren Bargeld und eine Uhr. Zudem stahlen die Diebe zwei weitere Herrenarmbanduhren. Den Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag die Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude.

Pressemitteilung