Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus bei Heidelberg sind die Einbrecher von der Bewohnerin ertappt worden und geflüchtet. Nach Angaben der Polizei vom Sonntagabend entwischten die Täter durch die Terrassentür. Zugang verschafft hatten sie sich am Abend zuvor durch ein aufgebrochenes Fenster, danach durchwühlten sie zwei Wohnungen. Die Bewohnerin beschrieb die beiden als Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren. Was sie entwendeten, war zunächst nicht klar.