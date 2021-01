Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen der sechs Bewohner des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Die fünf weiteren Bewohner wurden leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.