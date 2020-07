Der Bikini bekommt ein Museum. Mehr als 1000 Exponate haben die Museumsmacher gesammelt. Am Sonntag - dem internationalen Tag des Bikinis - soll das BikiniArtMuseum in Bad Rappenau bei Heilbronn eröffnet werden. Am heutigen Freitag gibt es einen Presserundgang. Auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche erfahren Besucher die Entwicklung der Bademode von 1880 bis in die Gegenwart.

Die Idee zu dem Museum - den Angaben nach das weltweit erste dieser Art - hatte der Regensburger Unternehmer Alexander Ruscheinsky. Mehr als fünf Jahre lang recherchierte er zusammen mit seinem Team zum Thema Bikini. Das Ergebnis soll ebenso frech und provokativ wie wissenschaftlich fundiert sein. So steht der Bikini den Machern zufolge nicht nur für Fashion, Schwimmsport und Strandvergnügen, sondern auch für Emanzipation.

Neben Bademode soll es multimediale und musikalische Shows, Kunstwerke und historische Plakate zu sehen geben. So fertigten den Angaben nach Musiker Udo Lindenberg und Komiker Otto Waalkes Stücke für das Museum an - letzterer zeichnete einen Ottifanten im Bikini.