Ein Dutzend verendete Krähen in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) beschäftigen die Polizei. Giftköder könnten die Tiere getötet haben, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Eine Zeugin hatte der Polizei zunächst fünf verendete Vögel übergeben, bis zum Sonntag tauchten sieben weitere tote Tiere auf. Im Zuge einer Untersuchung in einem speziellen Labor wurde im Magen der Krähen ein verbotenes Insektizid gefunden. Eine Zeugin entdeckte im Kurpark verstreute Maiskörner und mutmaßliche Giftköder. Experten sollen sich diese nun genauer ansehen.

Bei den Tieren handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um besonders geschützte Saatkrähen, hieß es weiter von der Polizei. Die Vögel hätten sich derzeit in großen Kolonien zur Brut in den Baumkronen im Kurpark niedergelassen.

