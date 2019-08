Nach einem Brand in Tannheim (Kreis Biberach) sind ein Ehepaar und ihr zwei Monate altes Baby wegen Verdachts auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden. Nach Angaben der Polizei fing die Heizung im Keller des Wohnhauses am Dienstagmorgen Feuer. Auslöser war ein technischer Defekt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Den Schaden bezifferte die Polizei mit etwa 70 000 Euro.

Polizeimitteilung