Burgstetten Ehepaar streitet bei der Fahrt: Auto landet in Maisfeld

Burgstetten / DPA

Wegen eines Streits mit ihrem Ehemann ist eine Autofahrerin im Rems-Murr-Kreis von der Straße abgekommen und mit dem Wagen in einem Maisfeld gelandet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 55-Jährige bei dem Vorfall am Sonntag in Burgstetten auf dem Beifahrersitz gesessen. Während der Fahrt gerieten die beiden demnach aneinander. In der Folge konzentrierte sich die 46-Jährige nicht mehr auf die Fahrbahn und kam nach rechts von der Straße ab. Daraufhin fuhr sie durch einen Graben und kam schließlich in dem Feld zum Stehen. Warum es bei dem Streit ging, der die 46-Jährige derart in Rage brachte, blieb jedoch unklar.

