Feldberg Ehemann soll getrennt lebende Frau getötet haben: Zwei Tote

Feldberg / DPA

Ein Mann soll im Schwarzwald seine getrennt lebende Ehefrau getötet haben. Der 67-jährige Deutsche habe die Frau nach ersten Erkenntnissen an ihrem Wohnsitz aufgesucht, sie angegriffen und tödlich verletzt, teilte die Polizei in Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Samstag mit. Bei seiner Flucht vom Wohnsitz der Ehefrau verletzte er demnach eine 37-Jährige leicht. Den 67-Jährigen fand die Polizei anschließend leblos in dessen Wohnung. Auch bei ihm sei der Tod festgestellt worden, sagte ein Sprecher. Anwohner am Tatort hatten die Polizei gerufen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

