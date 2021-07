In den meisten Landkreisen in Baden-Württemberg liegt die Inzidenz mittlerweile über 10

in Baden-Württemberg liegt die Inzidenz mittlerweile über 10 Nicht nur im Land , sondern bundesweit in Deutschland steigen die Corona-Zahlen

, sondern bundesweit in steigen die Corona-Zahlen Zuletzt wurden die Corona-Regeln in der Verordnung für Sport, Schule, Treffen, Urlaub, Maskenpflicht und Gastronomie in BW immer wieder gelockert

für Sport, Schule, Treffen, Urlaub, Maskenpflicht und Gastronomie in immer wieder gelockert Zum Montag , 26. Juli, wird es jetzt erneut leichte Änderungen und Anpassungen der Corona-Regeln im Land geben

, 26. Juli, wird es jetzt erneut leichte und im Land geben Welche Corona-Verordnung gilt in Baden-Württemberg?

Die Corona-Regeln in der Verordnung des Landes Baden-Württemberg werden erneut ein wenig angepasst. Das hat das Staatsministerium in Stuttgart in einer Mitteilung am Freitagabend bekanntgegeben. Konkret heißt es in der Meldung: „Das baden-württembergische Kabinett hat am Freitag (23. Juli) eine Änderung der Corona-Verordnung verabschiedet. Die damit verbundenen Regelungen treten am Montag, den 26. Juli 2021 in Kraft.“

Änderung der Corona-Verordnung BW: Lockerungen für Geimpfte angekündigt

Der Hauptaspekt der Änderungen: Die Landesregierung hat weitere Lockerungen für vollständig Geimpfte im Laufe des Septembers angekündigt. Das Sozialministerium erklärte am Freitag in Stuttgart bei der Verkündung einer neuen Corona-Verordnung mit kleineren Anpassungen: „Nach aktuellem Fortschritt der Impfkampagne wird voraussichtlich zum 15. September 2021 jede Bürgerin und jeder Bürger in die Lage versetzt worden sein, die Zweitimpfung und damit einen vollständigen Impfschutz erhalten zu haben.“ Die Regierung gehe daher derzeit davon aus, „dass in künftigen Regelungen die Eingriffsintensität für vollständig geimpfte Personen weiter reduziert werden kann“.

Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg im Überblick: Anpassung der Regeln

Die wichtigsten angepassten Regeln kompakt zusammengefasst. Was gilt ab Montag, 26.07.2021, für Veranstaltungen, Sport, Maskenpflicht? Ein Überblick.

Großveranstaltungen: Künftig darf bei Großveranstaltungen unter bestimmten Bedingungen maximal die Hälfte der am Veranstaltungsort möglichen Zuschauer zugelassen sein, aber nicht mehr als 25.000 Menschen. Hier arbeitet die Regierung eine Absprache unter den Ländern von Anfang Juli ein. Ab einer Inzidenz von 50 sind solche Veranstaltungen aber weiter verboten .

Künftig darf bei unter bestimmten Bedingungen maximal die Hälfte der am Veranstaltungsort möglichen zugelassen sein, aber nicht mehr als 25.000 Menschen. Hier arbeitet die Regierung eine Absprache unter den Ländern von Anfang Juli ein. Ab einer sind solche Veranstaltungen aber weiter . Maskenpflicht: Die Maske kann im Freien abgenommen werden, wenn es fest zugewiesene Sitzplätze mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern gibt.

Die kann abgenommen werden, wenn es fest zugewiesene Sitzplätze mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern gibt. Sport: Bei Sportveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern gilt ein Alkoholverbot.

Corona Verordnung BW: Das gilt schon seit Ende Juni

Zur Erinnerung: Seit Ende Juni sind wegen der gesunkenen Corona-Infektionszahlen wieder größere Treffen erlaubt und es gibt keine Verbote oder Auflagen mehr in vielen Regionen beim Einkaufen oder Sport, im Schwimmbad oder im Restaurant. So dürfen sich in Regionen mit einer anhaltend stabilen Inzidenz von unter 10 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen. In den beiden höheren Stufen bis zu einer Inzidenz von 35 und 50 dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen. Geimpfte und Genesene zählen laut Verordnung nicht dazu.

Corona-Regeln in BW: Inzidenzstufe 2 tritt immer öfter in Kraft

In Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in 25 der 28 der 44 Stadt- und Landkreise aktuell bei über 10 (Stand: 24. Juli). Die Inzidenzstufe 2 betrifft daher bereits wieder einige Landkreise. Die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg staffelt die Regeln und Lockerungen nach der Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt gewisse Lockerungen gelten nur in bestimmten Regionen. Hier die Staffelung in der Übersicht:

Corona-Kontaktbeschränkungen – Die Regeln in Baden-Württemberg für private Treffen

Wie viele Menschen sich in Baden-Württemberg treffen dürfen, hängt ab vom Wert der Inzidenz. Liegt sie über 35 gelten verschärfte Regeln.

Inzidenz liegt unter 10 : In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen.

liegt : In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich aus beliebig vielen Haushalten treffen. Inzidenz liegt über 35: In den beiden höheren Stufen bis zu einer Inzidenz von 35 und 50 dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen.

Private Veranstaltungen wie Hochzeitsfeiern und Geburtstage – Die Regeln in BW

Wie viele Menschen in Baden-Württemberg an privaten Feierlichkeiten wie etwa Hochzeiten und Geburtstagspartys teilnehmen dürfen, hängt ab vom Wert der Inzidenz. Liegt sie über 35 gelten verschärfte Regeln.

Inzidenz unter 10: Private Feiern wie Geburtstage und Hochzeiten : Im Freien dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind.

: Im Freien dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind. Inzidenz über 35: Private Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten: Im Freien dürfen maximal 200 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind.

Öffentliche Veranstaltungen: Das gilt ab 26. Juli in Baden-Württemberg laut VO

Zur Öffentlichkeit zählen zum Beispiel Theater, Oper, Konzerte, Kino, Stadtführungen sowie Betriebsfeiern und Vereinsfeiern. Was gilt ab Montag für dortige Veranstaltungen?

Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt bestehen.

in geschlossenen Räumen bleibt bestehen. Für Flohmärkte gelten die gleichen Regeln wie für den Einzelhandel.

gelten die gleichen Regeln wie für den Einzelhandel. Liegt die Inzidenz zwischen den Stufen 2 und 4, in Inzidenzwerten also zwischen über 10 und bis zu 50, gilt im Freien bei mehr als 200 Menschen eine Maskenpflicht . Eine Maske muss man allerdings nicht tragen, wenn es feste Sitzplätze gibt und der Abstand von 1,5 Metern garantiert ist.

bei mehr als 200 Menschen eine . Eine Maske muss man allerdings nicht tragen, wenn es feste gibt und der Abstand von 1,5 Metern garantiert ist. In der Inzidenzstufe 1, also wenn die Inzidenz unter 10 liegt, gilt im Freien erst eine Maskenpflicht, wenn mehr als 300 Leute bei einer Veranstaltung sind – jedoch nicht bei festen Sitzplätzen und Abständen von 1,5 Metern.

Liegt die Inzidenz zwischen 10 und 35 entfällt die Regeln, die eine Belegung von 20 Prozent der Kapazität erlaubt. Gleiches gilt bei einer Inzidenz unter 10 für 30 Prozent der Kapazität.

In den Inzidenzstufen 1 und 2 ist eine Belegung mit höchstens 50 Prozent der Kapazität erlaubt, aber nicht mehr als 25.000 Personen. (In einen Veranstaltungsort mit 30.000 Plätzen dürfen also maximal 15.000 Personen kommen – in einen Veranstaltungsort mit 60.000 Plätzen maximal 25.000 Personen.)

Neue Regeln im Tourismus mit Schifffahrt und Seilbahnen

Zum touristischen Verkehr zählen Ausflugsschifffahrt, touristische Seilbahnen, touristischer Busverkehr, Museumsbahnen und Zeppelinflüge.

In der Inzidenzstufe 2, also bei einem Wert zwischen 10 und 35, dürfen 75 Prozent der regulären Plätze belegt sein. Gäste brauchen keinen Corona-Test, Nachweis über Impfung oder Genesung .

über oder . In der Inzidenzstufe 2 und voller Auslastung brauchen alle Fahrgäste einen negativen Corona-Schnelltest oder einen Nachweis über Impfung oder Genesung.

Feiern in Baden-Württemberg: Das gilt für Clubs und Diskos

Liegt die Inzidenz unter 10, also bei Inzidenzstufe 1, dann ist in Clubs und Discos eine Belegung mit bis zu 30 Prozent der zugelassenen Kapazität erlaubt. Die Eine-Person-auf-zehn-Quadratmeter-Regel entfällt. Clubs und Diskotheken dürfen nicht öffnen, wenn die Inzidenz bei über 10 liegt.

Sport treiben und Sportveranstaltungen in BW mit neuen Corona-Regeln

In der Inzidenzstufe 4, also wenn die Inzidenz bereits wieder über 50 liegt, werden Genesene und Geimpfte nicht zur Personenzahl gezählt. Sie brauchen einen Nachweis darüber. 25 Personen im Freien dürfen gemeinsam Sport treiben, in geschlossenen Räumen 14.

dürfen gemeinsam treiben, in geschlossenen Räumen 14. Bei Sportveranstaltungen in der Inzidenzstufe 1 gilt im Freien bei mehr als 300 Personen die Maskenpflicht, jedoch nicht bei festen Sitzplätzen und 1,5 Metern Abstand.

in der Inzidenzstufe 1 gilt im Freien bei mehr als 300 Personen die Maskenpflicht, jedoch nicht bei festen und 1,5 Metern Abstand. Weiterhin besteht bei Sportveranstaltungen Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

In den Inzidenzstufen 2 bis 4 gilt im Freien bei mehr als 200 Personen die Maskenpflicht. Das gilt nicht bei festen Sitzplätzen und Abständen von 1,5 Metern.

von 1,5 Metern. In den Inzidenzstufen 1 und 2, also bis zu einer Inzidenz von 35, ist eine Belegung mit maximal 50 Prozent der Kapazität erlaubt, jedoch dürfen nicht mehr als 25.000 Personen zusammenkommen. Konkret: In einen Veranstaltungsort mit 60.000 Plätzen maximal 25.000 Personen. Alle Besucher brauchen einen negativen Corona-Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis.

Corona-Regeln in BW für Freizeitbeschäftigungen

Was in Baden-Württemberg für Schwimmbäder oder Freizeitparks gilt, hängt ab vom Wert der Inzidenz. Liegt sie über 35 gelten verschärfte Regeln.

Bei einer Inzidenz unter 10, also in Inzidenzstufe 1, dürfen Schwimmbäder, Freizeitparks und andere Freizeiteinrichtungen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen. Das gilt auch in Inzidenzstufe 2, also bei einer Inzidenz zwischen den Werten 10 und 35.

Gastronomie in Baden-Württemberg – welche Regeln gelten?

In der Gastronomie entfallen bei einer Inzidenz unter 10 alle Regeln. Bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 gilt dasselbe, jedoch darf in Innenräumen dann nicht geraucht werden. das Land Baden-Württemberg weist darauf hin, dass ein Corona-Test oder ein Nachweis über Impfung und Genesung nicht nötig ist, wenn in der Gastronomie Außer-Haus-Verkauf stattfindet oder Essen und Getränke zum Mitnehmen geholt werden Die Erhebung von Kontaktdaten ist dabei nicht erforderlich.

Maskenpflicht: Das gilt in der Gastronomie – bald keine Maske mehr?

Zwar gibt es in zahlreichen Bereichen Lockerungen, doch die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt als wichtiges Mittel zur Pandemiebekämpfung bestehen. In diesen Bereichen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden:

Im ÖPNV

Im Einzelhandel

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Theater, Kino, Oper)

in (Theater, Kino, Oper) In Freizeiteinrichtungen wie Museen, Galerien oder Bibliotheken.

oder Beim Friseur, im Nagelstudio und in anderen Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen.



Ob aus Stoff, FFP2 oder einfache OP-Maske - der Mund-Nasen-Schutz ist seit mehr als einem Jahr unser ständiger Begleiter. Ein Ende der Maskenpflicht ist nicht in Sicht.

© Foto: Daniel Karmann

In der Gastronomie gilt Maskenpflicht nicht beim Essen und Trinken. Beim Weg zur Toilette oder ins Restaurant muss jedoch Maske getragen werden. Im Freien entfällt die Maskenpflicht ebenfalls.

Maskenpflicht bei Fahrgemeinschaften- Wann muss ich Maske tragen?

Bildet man eine Fahrgemeinschaft mit Kollegen, gilt im Auto in Baden-Württemberg keine Maskenpflicht mehr. Bei Fahrprüfungen und beim Unterricht im Auto für Fahrschulen muss jedoch Maske getragen werden.

Corona Verordnung BW: Könnte eine Impfpflicht kommen in Baden-Württemberg?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält eine Impfpflicht im weiteren Kampf gegen die Corona-Krise für möglich. „Wir planen keine Impfpflicht. Für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht nicht ausschließen“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Es ist möglich, dass Varianten auftreten, die das erforderlich machen.“ Es könne gut sein, „dass wir irgendwann gewisse Bereiche und Tätigkeiten nur noch für Geimpfte zulassen“. Er nannte die Masern als Beispiel: „Da gibt's auch eine Impfpflicht für die Kitas, weil Masern höchst ansteckend sind.“

Aktuelle Corona-Verordnung Baden-Württemberg: Hier findet ihr die VO für BW

Überblick. Die aktuelle Corona-Verordnung mit allen Regeln gibt es auf der Seite des Landes Baden-Württemberg im

Corona Verordnung Schule BW: Diese Regeln gelten für die Schule

Corona-Welle im Herbst geht Kultusministerin Theresa Schopper davon aus, dass es nach den Sommerferien wieder Präsenzpflicht an den Schulen gibt. „Wir haben es fest vor“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Stuttgart. Sie sei sehr zuversichtlich, dass die „Korsettstangen der Sicherheit“ ausreichten, um in Vollpräsenz in die Klassenzimmer zurückzukehren. Schopper sprach sich dafür aus, die Inzidenz nicht mehr als einzigen Maßstab für Corona-Auflagen zu nehmen, um Schulen offen lassen zu können. Alle aktuellen Regeln für die Schulen im Südwesten finden sich Trotz der Gefahr einer viertengeht Kultusministerin Theresa Schopper davon aus, dass es nach denwieder Präsenzpflicht an den Schulen gibt. „Wir haben es fest vor“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Stuttgart. Sie sei sehr zuversichtlich, dass die „Korsettstangen der Sicherheit“ ausreichten, um in Vollpräsenz in die Klassenzimmer zurückzukehren. Schopper sprach sich dafür aus, die Inzidenz nicht mehr als einzigen Maßstab für Corona-Auflagen zu nehmen, um Schulen offen lassen zu können. Alle aktuellen Regeln für die Schulen im Südwesten finden sich online in der Corona-Verordnung für die Schulen

Vorteile für Geimpfte und strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte in Gastronomie und Co.?

Mit Blick auf steigende Infektionszahlen ist eine Debatte um mehr Einschränkungen für Ungeimpfte in der Corona-Pandemie entfacht. Wird es strengere Corona-Regeln und Einschränkungen in der Gastronomie, im Kino und Stadion für Ungeimpfte geben? Das diskutieren Politikerinnen und Politiker aktuell. Mehr Infos im folgenden Artikel:

Corona Verordnung Bayern: Das gilt bei FFP2-Maskenpflicht und Treffen