E-Scooter werden künftig auch in den baden-württembergischen Städten Mannheim und in Heidelberg unterwegs sein. Die ersten elektrischen Tretroller des Berliner Anbieters Tier Mobility seien auch in der rheinland-pfälzischen Nachbarstadt Ludwigshafen aufgestellt, teilte die Stadt Mannheim am Montag mit. „Die E-Scooter bilden einen weiteren Baustein unseres schon jetzt umfangreichen Mobilitätsangebots“, sagte Christian Specht (CDU), Vorsitzender des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar und Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim. In anderen Großstädten sei zu beobachten, dass elektrische Tretroller sehr gut angenommen würden. Der Ordnungsdienst Mannheims werde sehr intensiv beobachten, ob Verkehrsregeln eingehalten und die Roller ordentlich abgestellt würden. „Hierzu wollen wir auch mit einer Selbstverpflichtung durch den Leihanbieter beitragen“, teilte Specht mit.

Tier Mobility