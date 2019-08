E-Scooter-Fahrer in Mannheim und Heidelberg geraten in den Fokus von Polizei und Ordnungsdiensten: An diesem Mittwoch soll eine gemeinsame E-Scooter-Kontrollwoche beginnen, wie die Stadt Mannheim und das Mannheimer Polizeipräsidium am Dienstag mitteilten. Mitarbeiter der Ordnungsdienste und Polizisten sollen bei ihren Streifen dann gezielt Fahrer auf elektrischen Tretrollern in den Blick nehmen und Verstöße gegen Verkehrsregeln ahnden.

Hintergrund sei, dass sich Beschwerden von Bürgern über das Verhalten einzelner E-Scooter-Fahrer im Straßenverkehr häuften, seit in den beiden Städten seit einigen Wochen Leih-Roller zur Verfügung stehen. Die intensiven Kontrollen sind zunächst bis zum 28. August angesetzt.

Laut Polizei wurden vor allem Verstöße wie Fahrten zu zweit auf einem Gerät, das Benutzen von Gehwegen sowie Fahrten in Fußgängerzonen festgestellt. Ebenso habe es erste Unfälle mit E-Scootern gegeben.

Mitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim