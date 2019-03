Mehr als ein Jahr nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Bad Mergentheim müssen sich zwei Männer wegen Diebstahls von E-Bikes für 105 000 Euro vor Gericht verantworten. Bei Prozesseröffnung vor dem Landgericht Ellwangen forderte der Vorsitzende Richter Gerhard Ilg die beiden Rumänen am Mittwoch auf, ein Geständnis abzulegen.

Die zur Tatzeit 24 und 30 Jahre alten Beschuldigten waren kurz nach dem Einbruch Anfang Oktober 2017 bei einer Kontrolle ihres Sattelzugs an der rumänischen Grenze festgenommen worden.

Für die laut Gericht bis zu 68 gestohlenen Fahrräder sowie etliche Akkus hatten sie gefälschte Ladepapiere vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten schweren Bandendiebstahl vor. Sie sollen mindestens vier Komplizen gehabt und sich auf den Diebstahl hochwertiger E-Bikes spezialisiert haben.

Polizeimitteilung vom 11.10.2017