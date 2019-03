Eine E-Bike-Fahrerin ist im Main-Tauber-Kreis von einem Auto angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Ein 25-Jähriger erfasste sie mit seinem Auto beim Überholen auf einer Kreisstraße in Lauda-Königshofen, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Die 36-Jährige habe versucht, nach links in einen Radweg einzubiegen, als der Autofahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte, hieß es. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.