Die Polizei hat in der Donau in Sigmaringen größere Mengen Altöl festgestellt. Es wurden zwei Ölsperren eingerichtet und Bindemittel ausgebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Derzeit gehe man von Dutzenden Litern aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie das Öl in die Donau gelangte, war zunächst unklar. Eine Möglichkeit sei, dass das Öl über einen Spülschacht in den Fluß gekommen ist. Derzeit würden dort Baggerarbeiten durchgeführt.