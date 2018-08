Alexander Gerst Blick aus dem All: Dürre über Europa

Ulm / Uwe Keuerleber

Auch vom Weltall aus sind die Folgen der heißen Tage zu sehen. Alles ist vertrocknet und braun geworden.

Wenn Astro-Alex auf die Erde blickt ist er alles andere als entzückt. „Konnte eben die ersten Bilder von Mitteleuropa und Deutschland bei Tag machen, nach mehreren Wochen von Nacht-Überflügen. Schockierender Anblick. Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte“, twittert Alexander Gerst.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM