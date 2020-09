Im Januar ist es wieder soweit: Die beliebte RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! “ geht in die 15. Staffel. Und wieder wird spekuliert, welche Stars und Sternchen – meist aus dem hinteren Teil des Promi-ABC – dabei sind. Wer hat es dieses Mal nötig? Wer muss dieses Mal Ekel-Prüfungen im Kakerlaken-Sarg oder am Fischauge-Buffet absolvieren?

RTL bekanntgegeben, dass es die ungewöhnlichste Staffel aller Zeiten wird. Der Grund: Während die Spekulationen um mögliche Teilnehmer laufen, hatbekanntgegeben, dass es die ungewöhnlichste Staffel aller Zeiten wird. Der Grund: Corona

Darum zieht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ um

Bereits das britische Pendant „I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!“ produziert die 20. Staffel im Vereinigten Königreich – und nicht mehr im australischen Dschungel. Und auch die RTL-Show zieht um: nach Wales. „In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders. Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, sagt RTL-Geschäftsführer Jörg Graf.

Hinter den Kulissen arbeite man bereits mit großer Freude an einer ganz besonderen Staffel. „Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show“, verrät der Chef des Senders.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren

Das Sendungskonzept soll trotz des Umzugs nach Wales das gleiche bleiben, lediglich einige Bestandteile an den neuen Produktionsort angepasst werden. Wo genau die neue Staffel gedreht wird, ist bisher noch nicht bekannt. Für die Promis der britischen Show geht es in eine ländliche Burgruine.

Klar ist, dass auch in dieser „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Staffel Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die Live-Sendungen des Dschungelcamps führen.

Dschungelcamp 2021 in Wales: Wer ist dabei?

Die Gerüchteküche brodelt. Wer fährt nach Wales? Es kursieren bereits einige Namen. Wir haben potenzielle Kandidaten aufgelistet:

Laura Müller:

Geht die Wendlers Ehefrau Laura Müller 2021 ins Camp nach Wales? Bereits im vergangenen Jahr stand sie ganz oben auf der Wunschliste der Show-Fans. Doch dann zog stattdessen Wendlers Ex Claudia Norberg ein. RTL müsste Laura wohl eine deftige Gage hinblättern ...

Werner Hansch:

Werner nach Wales? Gut möglich! Der 82-Jährige hat dieses Jahr bereits die Krone bei „Promi Big Brother“ abgeräumt und ist der älteste Reality-Show-Gewinner aller Zeiten. Die Siegesprämie vom 100.000 Euro hatte er bitter nötig, denn durch seine Spielsucht hat er hohe Schulden angehäuft. Eine zweite Finanzspritze durch einen TV-Auftritt könnte also nicht schaden ...

Michael Wendler:

Gibt der Wendler sein Camp-Comeback? Nach seinem kurzen Auftritt von 2014 im Dschungel würden ihn viele Fans gerne zusammen mit Ehefrau Laura in Wales sehen. Bereits im „Sommerhaus der Stars“ sorgte das Paar mit wilden Fummeleien für Furore ...