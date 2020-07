In der Wohnung eines 30-Jährigen in Heilbronn haben Polizisten unter anderem fast ein Kilogramm Amphetamin und mehr als 50 Gramm Kokain gefunden. Der Durchsuchung waren verdeckte Ermittlungen vorausgegangen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Auch Wohnungen in Neckarsulm und Bretzfeld wurden durchsucht, dort seien jedoch keine Drogen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 30-Jährige sitzt seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt.