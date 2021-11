In Bayern hat die Zahl der Corona-Neufinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab für den Freistaat am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 316,2 an. Am Montag vor einer Woche hatte die Inzidenz in Bayern noch bei 248,1 gelegen. Aktuell ist der Großteil der Covid-19-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen ungeimpft. Angesichts dieser Entwicklungen fragen sich viele Menschen, wann ihr Impfschutz nachlässt und ob sie eine Auffrischungsimpfung benötigen.

Wer bekommt in Bayern eine dritte Corona-Impfung ?

? Wie funktioniert die Terminvergabe für die Auffrischungsimpfung im Freistaat?

für die im Freistaat? Wo kann man sich impfen lassen?

Bayern: Wer bekommt die 3. Corona-Impfung?

Das Angebot zur Auffrischungsimpfung richtet sich in Bayern insbesondere an Bewohner und Bewohnerinnen von Altenpflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen für andere vulnerable Gruppen, Pflegebedürftige die zuhause versorgt werden und Menschen ab 80 Jahren sowie Menschen mit Immundefizienz. Auch für Pflegepersonal und medizinisches Personal wird eine Auffrischungsimpfung angeboten. Auch Personen über 60 Jahren können nach individueller Abwägung und ärztlicher Beratung die dritte Dosis erhalten. Auch für Personen, die bislang vollständig mit Vektor-Impfstoffen geimpft wurden, also eine Zweifachimpfung mit AstraZeneca bzw. Einfachimpfung mit Johnson&Johnson erhalten haben, wird eine Auffrischungsimpfung angeboten.

Wann erhält man in Bayern die Booster-Impfung?

Um die Auffrischungsimpfung zu erhalten, muss die erste Impfserie bereits sechs Monate zurückliegen. In Fällen der schweren Immundefizienz und bei einer (einfachen) Impfung mit Johnson&Johnson werden Auffrischungsimpfungen vier Wochen nach der letzten Impfung angeboten.

Terminvergabe für die Booster-Impfung in Bayern

Um die Auffrischungsimpfung zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder einen Besuch im Impfzentrum oder die Durchführung der Boster-Impfung in einer Arzt-Praxis.

Termin benötigt. Impfwilligen wird empfohlen, sich im Vorfeld über Impfsystem eingetragen werden. Dadurch müssen die Dokumente nicht mehr im Impfzentrum ausgefüllt werden, was die Impfung beschleunigen kann. Für die Impfung im kommunalen Impfzentrum wird nicht zwingend einbenötigt. Impfwilligen wird empfohlen, sich im Vorfeld über www.impfzentren.bayern zu registrieren. Hier können alle für die Impfung erforderlichen Angaben eigenständig in Ruhe zuhause imeingetragen werden. Dadurch müssen die Dokumente nicht mehr im Impfzentrum ausgefüllt werden, was die Impfung beschleunigen kann.

Impftermin mit dem Impfzentrum zu vereinbaren. Hierzu kann direkt das Hotline verbindet den Anrufer direkt mit einem Impfzentrum in seiner Nähe. Die Bundes-Hotline ist aktuell von 8:00 bis 22:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche zu erreichen. Es besteht jeodch auch die Möglichkeit einen festenmit dem Impfzentrum zu vereinbaren. Hierzu kann direkt das Impf-Portal verwendet werden oder die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117. Dieverbindet den Anrufer direkt mit einem Impfzentrum in seiner Nähe. Die Bundes-Hotline ist aktuell von 8:00 bis 22:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche zu erreichen.

Wo erhält man die dritte Dosis? Impfzentren und Impfaktionen im Überblick

Impfaktionen aufgeführt. Durch die Eingabe der Postleitzahl oder des gewünschten Ortes erhalten Impfwillige mit einem Klick zahlreiche Impfangebot in Ihrer Nähe. Details zum jeweiligen Standort und Ablauf sind unter dem aufgelisteten Link einsehbar. Auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sind aktuelleaufgeführt. Durch die Eingabe der Postleitzahl oder des gewünschten Ortes erhalten Impfwillige mit einem Klick zahlreiche Impfangebot in Ihrer Nähe. Details zum jeweiligen Standort und Ablauf sind unter dem aufgelisteten Link einsehbar.

Auch die Standorte der Impfzentren in Bayern sind auf der Website aufgeführt. Um ein Impfzentrum in der Nähe zu finden, muss die Postleitzahl des Standorts des Impfzentrums angegeben werden.

Auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege findet man eine Übersicht über die aktuellen Impfaktionen und Impfzentren im Freistaat.

© Foto: Screenshot Website stmgp Bayern

Regionale Hotspots in Bayern im Überblick: Wo gelten welche Regeln?