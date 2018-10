Alpirsbach Dreijährige fällt aus Fenster sechs Meter tief

Alpirsbach / DPA

Ein dreijähriges Mädchen ist in Alpirsbach (Landkreis Freudenstadt) aus einem Fenster etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Dabei prallte das Kind nach Polizeiangaben vom Mittwoch auf ein Vordach und eine Bank. Die Kleine kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Hinweise, dass die Aufsichtspflicht verletzt wurde, gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher über den Vorfall am Dienstag. Das Mädchen sei kurz unbeaufsichtigt gewesen, habe selbst das Fenster des Hauses geöffnet und sich wohl zu weit herausgelehnt.

Polizeimitteilung