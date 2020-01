Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart sind drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam das Unfallfahrzeug in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der 24-jährige Fahrer gab an, einem Auto ausgewichen zu sein, das ihm auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100 000 Euro.

Mitteilung der Polizei