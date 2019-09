Bei einem missglückten Überholmanöver bei Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens überholte auf einer Landstraße mehrere Autos und stieß dabei mit einem nach links abbiegenden Fahrzeug zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beide Fahrzeuge seien nach der Kollision von der Straße abgekommen und liegengeblieben. Der Sprinterfahrer sowie der 35 Jahre alte Fahrer des Autos und dessen 29-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall am späten Donnerstagabend demnach ebenfalls verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei