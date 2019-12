Bei der Kollision von zwei Autos auf der Bundesstraße 3 im Rhein-Neckar-Kreis sind drei Frauen verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Fahrerin war am Montagabend bei Rauenberg mit ihrem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Ihre Beifahrerin und sie sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Polizei-Mitteilung