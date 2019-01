Schönau im Schwarzwald Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Schönau im Schwarzwald / DPA

Bei einem Frontalzusammenstoß in Schönau im Schwarzwald (Kreis Lörrach) ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger und ein 64-Jähriger - die beiden Fahrer - erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 28-Jährige war auf einer Landstraße in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto des 64-Jährigen zusammengestoßen, in dem die 59-Jährige als Beifahrerin saß. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Pressemitteilung der Polizei