Im Ortenaukreis sind drei gerissene Schafe gefunden worden. Ob der im Nordschwarzwald ansässige Wolf, ein Fuchs oder ein Hund die Tiere in der Gemeinde Oppenau getötet hat, müsse nun genetisch untersucht werden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Zwei Schafe waren schon tot, als sie am Dienstag entdeckt wurden. Das dritte war so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Die Herde war nach Angaben des Ministeriums nicht mit einem Zaun zur Wolfsabwehr geschützt. Im Nordschwarzwald wird seit knapp zwei Jahren immer wieder ein Wolf nachgewiesen, der schon einige Nutztiere gerissen hat.

Vor rund eineinhalb Wochen waren nicht weit entfernt in Forbach im Kreis Rastatt fünf Schafe und eine Ziege aus zwei Herden gerissen worden. Das Umweltministerium berichtete am Mittwoch, dass die Tiere dem Wolf im Nordschwarzwald zum Opfer fielen. Das habe eine genetische Untersuchung ergeben. Dort hatten ebenfalls Schutzmaßnahmen gefehlt.

Mitteilung des Umweltministeriums